Полиция устанавливает причину смерти мужчины, найденного на Французском б-ре

Тело гражданина с телесными повреждениями, характерными при срабатывании взрывного устройства, было обнаружено сегодня утром во дворе многоквартирного дома на Французском бульваре.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили неподалёку от погибшего рычаг от ручной гранаты.

«Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются следственно-оперативной группой территориального подразделения полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с примечанием «самоубийство», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в октябре 2021 года 62-летний житель Усатово Одесской области подорвал себя гранатой на глазах у полицейских.

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