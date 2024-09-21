Госпогранслужба: Кто владеет Змеиным – тот владеет Чёрным морем

Спецназовцы Госпогранслужбы совместно с подразделениями Главного управления разведки обеспечивают безопасность гражданского судоходства в акватории Чёрного моря.

В частности, не дают приблизиться авиации и военным судам врага к украинскому побережью, — сообщает Госпогранслужба Украины.

«Сегодня остров Змеиный – настоящий форпост в Чёрном море», — говорится в сообщении.

На официальном сайте Госпогранслужбы размещено видео, показывающее, как сегодня выглядит этот остров, принадлежащий Одесской области.

На обнародованных кадрах видна разбитая военная техника оккупантов на острове.

«С этого места в 2022 году был послан флагман Черноморского флота РФ «Москва», – подчеркнул на видео украинский военный.

Как сообщала Одесса News, российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои.

Российские военные покинули остров летом 2022 года. 30 июня оперативное командование «Юг» ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного «шагом доброй воли», а потом (1 июля) оккупанты сбросили на остров фосфорные бомбы. Впоследствии Россия неоднократно пыталась атаковать Змеиный.

7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.

Видео и фото: Госпогранслужба

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