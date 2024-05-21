Одессу посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Украине

Эстонская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики в Украине Аннели Кольк посетила Одессу.

С делегацией встретились председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов, — сообщают Telegram-каналы обоих руководителей.

«Рассказал о ситуации в регионе. Обсудили зерновой коридор и усиление защиты неба Одесщины. Эстония является ведущей страной в развитии электронного управления, новейших технологий и кибербезопасности и предложили сотрудничество в сфере цифровизации и ИТ. Также обсудили с госпожой Кольк активизацию экономического сотрудничества на уровне представителей бизнеса обеих стран», — информирует Олег Кипер.

Глава ООГА также сообщил, что летом прошлого года Эстония приняла на отдых на берегу Балтийского моря 40 детей из Одессы. Олег Кипер предложил эстонским гостям рассмотреть возможность организации оздоровления одесских детишек и этим летом.

По словам Аннели Кольк, сейчас её команда выполняет важную миссию, основной целью которой является знакомство с регионами Украины для дальнейшего сотрудничества и противодействия дезинформации и российской пропаганде.

«Мы действительно в Эстонии знаем, что такое российская пропаганда. В советское время наш народ пережил оккупацию и депортацию в Сибирь. Знаем, какие угрозы несёт соседство с РФ и информируем об этом европейские страны с призывом усиливать помощь Украине. И эта помощь не только в оружия, Эстония первой подняла вопрос восстановления Украины и сегодня продолжает работу в этом направлении», — отметила Посол.

Геннадий Труханов поблагодарил гостей за всестороннюю поддержку, оказываемую с первых дней вторжения: «Сегодня мы открываем новую страницу нашего сотрудничества с Эстонией. Также недавно в нашем городе-партнёре Таллинне избран новый мэр, буду благодарен в содействии знакомству с ним».

Одесса News информировала, что в мае 2024 года председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов встретились со специальным уполномоченным МИД Греции по Украине Спиридоном Ламбридисом и Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе Димитриосом Дохтсисом.

Фото: ООГА, «Одесса. Официально»/Telegram

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