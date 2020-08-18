Кому в Одессе 19 августа отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Заньковецкой, 2, в Одессе 19 августа с 09:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения отдельные потребители.
Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы.
Газоснабжение будет прекращено, в частности, по таким адресам:
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1.
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пл. Алексеевская, 15а/2 «Евросауна»
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2.
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ул. Заньковецкой, 19/1 частный дом, ул. Заньковецкой,19 «Бригадный дом»
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3.
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ул. Заньковецкой, 7/9 жилой дом, кафе, котельная, дорожные мехмастерские
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4.
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ул. Мельницкая, 3 крышная котельная
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5.
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ул. Мельницкая, 13 завод «Коньячный»
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6.
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ул. Мельницкая, 29 б МДиЗ (СПД «Мунтян»)
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7.
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ул. Мельницкая, 31 СП «ОД. Дрожжи», завод
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8.
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ул. Балковская, 126 котельная д. 126,126а
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9.
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ул. Балковская, 130 завод «Точмаш»
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10.
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ул. Балковская, 130 автомойка «П.Е.Н.А.», жилой дом
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11.
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ул. Желябова, 1 бизнес-центр «Грейс»
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12.
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ул. Желябова, 4 завод «Поршневых колец»
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13.
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ул. Желябова, 4/1 «Легион»
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14.
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ул. Желябова, 4-В ТОВ ТД «Стратег»
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15.
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ул. Желябова, 3 АЗС
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16.
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ул. Строганова, 10 ТОВ «ОД. Дрожжи», завод
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17.
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ул. Онезька, 3 ЧП «Мунтян»
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18.
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ул. Онезька, 3 ЧП «Мкртчан»
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19.
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ул. Онезька, 5 ЧП «Петренко»
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20.
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ул. В. Стуса, 2/1 (территория бывшей Джутовой фабрики) топочная
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21.
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ул. В. Стуса, 2-б «Колибри»
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22.
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ул. В. Стуса, 2-б «Од. культурный центр»
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23.
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ул. В. Стуса, 2-б СПД «Пигида» т. 703-26-77 цех по заготовке полуфабрикатов
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24.
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ул. В. Стуса, 2-б ЧП «Кучма-Долгополов»
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25.
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ул. В. Стуса, 2-б грузовой терминал «Блек Си Шипинг Сервис»
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26.
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Жилые дома по ул. Фабричная, ул. В. Стуса, ул. М. Вороного, ул. Аккордная, ул. Строганова, ул. Радужная, ул. Литовская, ул. Онежская, Мельницкая
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27.
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ул. Дальницька, 53; 53 д. 1; 53 д. 2; 53 д. 3; 53 д. 4, 53 д. 5, 53 д. 6, 53/1, 53/2, 53/3, ул. В. Стуса, 2 с квартирами
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28.
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Жилые дома ул. 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а Заводская