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Кому в Одессе 19 августа отключат газ

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Заньковецкой, 2, в Одессе 19 августа с 09:00 до 17:30  будут отключены от газоснабжения отдельные потребители.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы.

Газоснабжение будет прекращено, в частности, по таким адресам:

1.
пл. Алексеевская, 15а/2 «Евросауна»  
2.
ул. Заньковецкой, 19/1 частный дом, ул. Заньковецкой,19 «Бригадный дом»
3.
ул. Заньковецкой7/9  жилой дом, кафе, котельная, дорожные мехмастерские  
4.
ул. Мельницкая, 3 крышная котельная   
5.
ул. Мельницкая, 13 завод «Коньячный»
6.
ул. Мельницкая, 29 б МДиЗ (СПД «Мунтян»)  
7.
ул. Мельницкая, 31 СП «ОД. Дрожжи», завод 
8.
ул. Балковская, 126 котельная д. 126,126а 
9.
ул. Балковская, 130 завод «Точмаш» 
10.
ул. Балковская, 130 автомойка «П.Е.Н.А.», жилой дом
11.
ул. Желябова, 1 бизнес-центр «Грейс»  
12.
ул. Желябова, 4 завод «Поршневых колец»  
13.
ул. Желябова, 4/1 «Легион»   
14.
ул. Желябова, 4-В ТОВ ТД «Стратег» 
15.
ул. Желябова, 3 АЗС   
16.
ул. Строганова, 10 ТОВ «ОД. Дрожжи», завод 
17.
ул. Онезька, 3 ЧП «Мунтян» 
18.
ул. Онезька, 3 ЧП «Мкртчан» 
19.
ул. Онезька, 5 ЧП «Петренко» 
20.
ул. В. Стуса, 2/1 (территория бывшей  Джутовой фабрики) топочная                                                                  
21.
ул. В. Стуса, 2-б «Колибри» 
22.
ул. В. Стуса, 2-б «Од. культурный центр» 
23.
ул. В. Стуса, 2-б СПД «Пигида» т. 703-26-77 цех по заготовке полуфабрикатов
24.
ул. В. Стуса, 2-б  ЧП «Кучма-Долгополов» 
25
ул. В. Стуса, 2-б  грузовой терминал «Блек Си  Шипинг Сервис» 
26.
Жилые дома по ул. Фабричная, ул. В. Стуса, ул. М. Вороного, ул. Аккордная, ул. Строганова, ул. Радужная, ул. Литовская, ул. Онежская, Мельницкая
27.
ул. Дальницька, 53; 53 д. 1; 53 д. 2; 53 д. 3; 53 д. 4, 53 д. 5, 53 д. 6, 53/1, 53/2, 53/3, ул. В. Стуса, 2  с квартирами                           
28.
 Жилые дома ул. 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а Заводская
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