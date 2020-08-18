Кому в Одессе 19 августа отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Заньковецкой, 2, в Одессе 19 августа с 09:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения отдельные потребители.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы.

Газоснабжение будет прекращено, в частности, по таким адресам: