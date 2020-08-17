В Одессе за неделю родились четыре двойни

На прошлой неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 245 новорожденных, что на 19 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, население Одессы за неделю пополнили четыре пары близнецов.

«Численное превосходство на прошедшей неделе одержали новорожденные девочки, которых появилось на свет 129 — на 21 больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 116 новорожденных мальчиков», — говорится в сообщении.

Наибольшее число родов на минувшей неделе приняли медики городского роддома №7, где появились на свет 79 младенцев.

Кстати. В настоящее время в Одессе приём беременных, рожениц и родильниц ведут четыре городских родильных дома из пяти: №№2, 4, 5 и 7. В городском роддоме №1 проводятся ежегодные плановые работы по дезинфекции и косметическому ремонту, которые завершатся к 24 августа.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе появились на свет 226 новорожденных.