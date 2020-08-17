Одесские активисты обращают внимание власти на засилье транспорта на Большом фонтане

Активисты общественной организации «Спільна мета» обращают внимание одесской городской власти на транспортный коллапс, который может произойти после завершения строительства ЖК «Маринист», на Большом фонтане.

Об этом сообщают сами активисты на своём Телеграмм-канале.

«На Маячном переулке, где достраивают лишь первый ЖК «маринист», проезжая часть уже не справляется с транспортным потоком», — с тревогой сообщают общественники.

Отмечается, что члены команды Спільної мети» посетила этот переулок на 16-й станции Фонтана вместе с архитекторами, представителями Киевской райадминистрации города, Одесской епархии и застройщиками.

«Вместе мы проинспектировали пропускную способность проезжей части и выяснили, что её ресурс практически исчерпан. Кроме того, переулок не имеет тротуара, не говоря уже о велодорожке. Учитывая темпы застройки, это место имеет все шансы превратиться в очередную Аркадию, к сожалению, в плохом смысле этого слова. Как это предотвратить?!», — пишут активисты.

«Нужно как можно быстрее обратить внимание органов власти и гражданского общества на проблему, надвигающуюся на Большой Фонтан», — резюмируют в общественной организации.

Как сообщала Одесса News, 9 июля в Одессе было совершено нападение на председателя общественной организации «Спільна мета» Владимира Савченко из-за его деятельности против незаконных застроек на побережье.