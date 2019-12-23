На планёрку мэра Одессы: Почему на пляже в Аркадии подали знак SOS

Субботним вечером на пляже бывшего санатория «Россия» в Аркадии прошла акция «SOS Трасса здоровья».

По сообщению «Думской», участники зажгли на песке огромные буквы международного сигнала бедствия в знак протеста против готовящейся застройки этого участка побережья — здесь планируют возвести три корпуса от 3 до 11 этажей площадью более 22 тыс кв. м, в том числе 157 «комнат для отдыха» и 48 паркомест.

«Суд пока запретил начинать строительные работы, — говорит участница акции Валентина Мазепа. — Но, несмотря на это, мы не расслабляемся и показываем, что следим за событиями и настроены решительно. Очень надеемся, что суд увидит то, что видно невооружённым взглядом, что понимает любой одессит: это афёра».

«Застройщик разместил на заборе (который уже дважды сносили активисты, но он каждый раз восстанавливался) плакаты, информирующие, что все акции против него — проплаченные и политические, что строительство ведётся в соответствии с законом и т.д. Кроме того, на месте присутствовали вооружённые люди. Правда, участников акции они не трогали», — говорится в сообщении.

Сейчас этот участок арестован судом по ходатайству прокуратуры, поскольку Водный кодекс Украины запрещает строительство любых сооружений, кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных, в пределах прибрежной защитной полосы.

Говоря об истории возникновения конфликта, издание напомнило, что в марте 2019 года Одесский горсовет передал 68 соток земли в аренду киевской компании «Варда плюс». В своё время фирма одолжила 2 миллиона гривен областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо Украины». В качестве залога выступали два каменных строения, туалет, навесы, беседка и мощение. «Динамо» деньги не вернуло, и «Варда» забрала недвижимость, а затем переоформила земельный участок на себя.

Также было изменено и целевое назначение земли — с «эксплуатации и обслуживания нежилых строений яхт-клуба и спасательной станции» на «строительство и обслуживание объектов рекреационного назначения».



В сентябре муниципальный ГАСК разрешил начать там строительные работы, а в ноябре участок оградили забором.

Застройкой склона, вероятнее всего, планировала заниматься строительная компания «Мегалайн», которая возводит высотку на Гагаринском плато, против строительства которой также выступают местные жители больше года. Во всяком случае, именно эта компания презентовала проект будущего объекта. Согласно визуализации, на побережье планируется возвести трёхэтажное здание с бассейном на крыше, 10-этажный жилой корпус и ряд таунхаус-коттеджей с отдельными выходами на пляж.

По этому факту было открыто уголовное производство. Действия должностных лиц мэрии Одессы и застройщика квалифицировали по ст.356 (самоуправство), ч.2 ст.197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство), ч.1 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права), ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.



Фото Валентины Мазепы/Думская