Кто в Одессе 23 и 24 декабря будет без воды

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению магистрального водопровода диаметром 400 мм 23-24 декабря будет прекращена подача воды некоторым потребителям Киевского района Одессы.

Как сообщает филиал «Инфоксводоканал», водоснабжение будет прекращено с 09:00 23 декабря до 05:30 24 декабря потребителям на следующих улицах города:

— ул. Академика Королёва, 72-94;

— пр. Академика Глушко, 13-25;

— ул. Ильфа и Петрова, 21-39;

— ул. Академика Вильямса, 64-76Б.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).