COVID-19 в Одесской области: за сутки ещё 533 заболевших

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 533 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила Одесская облгосадминистрация.

В числе заболевших за сутки 21 ребёнок и 15 медицинских работников. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 571 ребёнок и 2 307 медработников.

Отмечается, что всего по состоянию на утро 31 декабря в Одесской области было зафиксировано 71 125 случаев COVID-19 — у 42 476 женщин и 28 649 мужчин. Наибольшее количество заболевших за сутки в Одессе (289), Черноморске (71) и Килийском районе (32).

Летальность на сегодняшний день составляет по региону 1 055 человек (+10 за сутки): Одесса — 514 (+6), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 44, Измаил — 52, Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 31 (+1), Южный — 17, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 24, Балтский — 1, Березовский — 15, Б.Днестровский — 27, Беляевский — 42 (+1), Болградский — 33, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 28, Килийский — 16, Кодымский — 11, Лиманский — 31 (+1), Любашевский — 4 (+1), Николаевский — 5, Овидиопольский — 20, Окнянский — 4, Подольский — 29, Ренийский — 6, Раздельнянский — 19, Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 8.

Количество выздоровевших — 45 016: Одесса — 19 609, Балта — 396, г.Б.-Днестровский — 846, Измаил — 3 072, Подольск — 130, Теплодар — 165, Черноморск — 1 648, Южный — 781, районы — Ананьевский — 261, Арцизский — 957, Балтский — 211, Березовский — 762, Б.Днестровский — 395, Беляевский — 1 655, Болградский — 1 772, Великомихайловский — 209, Захаровский — 286, Ивановский — 589, Измаильский — 1 126, Килийский — 650, Кодымский — 339, Лиманский — 1 730, Любашевский — 402, Николаевский — 173, Овидиопольский — 1 577, Окнянский — 435, Подольский — 1 302, Ренийский — 404, Раздельнянский — 606, Савранский — 267, Саратский — 695, Тарутинский — 610, Татарбунарский — 684, Ширяевский — 272.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 31 декабря:

Одесса — 32 071 (дети — 1 477, медработники — 820)

— 32 071 (дети — 1 477, медработники — 820) Балта — 682 (дети — 13, медработники — 59)

г.Белгород-Днестровский — 1 182 (дети — 39, медработники — 67)

Измаил — 3 963 (дети — 137, медработники — 125)

— 3 963 (дети — 137, медработники — 125) Подольск — 374 (дети — 25, медработники — 20)

Теплодар — 302 (дети — 15, медработники — 10)

Черноморск — 2 766 (дети — 211, медработники — 33)

Южный — 1 606 (дети — 86, медработники — 24)

Ананьевский район — 324 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 258 (дети — 50, медработники — 52)

Балтский — 403 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 215 (дети — 98, медработники — 58)

Б.-Днестровский — 594 (дети — 24, медработники — 29)

Беляевский — 2 922 (дети — 192, медработники — 186)

Болградский — 2 340 (дети — 131, медработники — 98)

В.Михайловский — 479 (дети — 34, медработники — 23)

Захаровский — 345 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 750 (дети — 45, медработники — 46)

Измаильский — 1 516 (дети — 107, медработники — 44)

Килийский — 1 180 (дети — 52, медработники — 62)

Кодымский — 446 (дети — 20, медработники — 15)

Лиманский — 2 952 (дети — 178, медработники — 119)

— 2 952 (дети — 178, медработники — 119) Любашевский — 611 (дети — 26, медработники — 5)

Николаевский — 391 (дети — 37, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 777 (дети — 176, медработники — 64)

Окнянский — 528 (дети — 13, медработники — 9)

Подольский — 1 811 (дети — 108, медработники — 90)

Раздельнянский — 1 077 (дети — 36, медработники — 55)

Ренийский — 800 (дети — 36, медработники — 59)

Савранский — 524 (дети — 15, медработники — 8)

Саратский — 821 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 786 (дети — 46, медработники — 20)

Татарбунарский — 930 (дети — 41, медработники — 25)

Ширяевский – 399 (дети — 1, медработники – 2).

Проведено ИФА-тестирований – 132 155, в том числе за сутки 918. О проведенных ПЦР-тестов не сообщается.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области было лабораторно подтверждено 729 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.