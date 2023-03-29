В Украине сформированы три роты ударных беспилотников

Первые три ударные роты с беспилотниками украинского производства готовы к бою.

Об этом 28 марта сообщил в Telegram вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

«Украинская армия активно трансформируется и получает уникальный опыт в наиболее технологичной войне в истории. Ранее вместе с Генштабом анонсировали создание первых в мире ударных рот БПЛА. С совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов», – написал Фёдоров.

Военным передали пикапы, ударные коптеры и Starlink, сообщил министр.

«Все беспилотники – украинского производства. Оборудование для ударных рот армии дронов приобрели частные доноры», – написал он.

Фёдоров добавил, что беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, а также помогут наводить артиллерию. Пикапы пригодятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых, отметил он. А Starlink – это бесперебойная связь на поле боя, подчеркнул министр.

«Всё это – наше конкурентное преимущество над россиянами», – резюмировал он.

Для справки. Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте «Армия дронов». Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года Фёдоров отметил, что Украина активнее займётся развитием военных технологий, в частности, обеспечением армии беспилотниками.

Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский в ноябре 2022 года анонсировал создание в Украине флота морских дронов.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года правительство дало старт массовому производству дронов в Украине.

Фото: Михаил Фёдоров/Telegram

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