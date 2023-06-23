Зеленский подписав закон о запрете книг с РФ и Беларуси, посетил книжный фестиваль в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении ввоза и распространения издательской продукции из России, Беларуси и временно оккупированной территории Украины.

Об этом Главе государства сообщил в Теlegram.

«Подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, а также оккупированной территории Украины». Считаю закон правильным», – отметил Зеленский.

Он также пояснил, что текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы документа повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности, языковых, в контексте рекомендации Заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил: «Принятие этого законопроекта позволит защитить сферу украинского книгоиздания и книгораспространения от разрушительного влияния «русского мира», будет способствовать укреплению национальной безопасности, утверждению и распространению украинского языка, развитию национальной издательской индустрии».

22 июня Зеленский с супругой Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили книжную ярмарку XI Международного фестиваля «Книжный Арсенал», который пройдёт с 22 по 25 июня в Киеве, — сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Генеральный директор «Художественного Арсенала» Олеся Островская-Лютая поблагодарила Президента за подписание закона об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции России и Беларуси.

Президент подчеркнул, что для него важно быть на таких культурных событиях, чтобы поддержать украинских авторов, книгоиздателей и художников.

Как сообщала Одесса News, в июне вышла в свет книга одесской писательницы, киносценаристки Ксении Заставской «Щедрик. Моя исповедь», в которой рассказывается о том, как одесситка работала над сценарием кинофильма «Щедрик».

Фото: ОПУ

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