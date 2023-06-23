Пиротехники ГСЧС проверяют побережье Одесщины на наличие опасных предметов

Пиротехники Главного управления ГСЧС проверяют побережье Одесской области на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом сообщается в Facebook на страничке ведомства.

«После подрыва плотины Каховской ГЭС россиянами, к берегам водоёмов региона течением продолжает прибивать мусор. Коммунальные службы сражаются с загрязнением береговых зон, ежедневно расчищая побережье. Но перед уборкой обязательно обследование местности пиротехниками, ведь среди мусора могут быть мины и другие опасные предметы», — говорится в сообщении.

Пиротехники призывают одесситов не организовывать самостоятельную уборку побережья и не купаться в водоёмах.

Как сообщала Одесса News, после проверки местности пиротехниками коммунальные работники КП «Побережье Одессы» проводят работы по очистке пляжной зоны.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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