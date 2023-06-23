В Украину вернули тела 51 павшего защитника

В Украину вернули тела 51 погибшего военнослужащего.

Об этом в Теlegram сообщил Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

По его словам, «состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 51 защитника».

Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединённым центром при СБУ, ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, отметил Котенко.

Работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные дни сообщения принимаются d Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

Как сообщала Одесса News, 30 мая Украине удалось вернуть домой тела ещё 79 погибших украинских защитников.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy