В Чёрном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы

В Чёрном море произошёл подрыв на вражеской морской мине гражданского судна под флагом Панамы.

Об этом в Теlegram сообщают Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов. Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели.

«Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт. При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, получившие ранения. Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По информации военных, к судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

«Силы обороны продолжают обеспечение безопасности гражданского судоходства в условиях плотного заминирования моря врагом. Штормовая погода часто усугубляет минную опасность. Поэтому вопрос разминирования моря при поддержке международного партнёрства остаётся актуальным», — резюмируется в сообщении.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года подразделением Военно-Морских Сил ВС Украины успешно уничтожена очередная морская мина, оказавшаяся в прибрежных водах в нескольких метрах от одного из пляжей Одесской области.

Фото: Силы обороны юга Украины

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