Неповторимый юморист Лесь Подервянский выступит в Одесской филармонии

5 марта культовый представитель украинского художественного андеграунда Лесь Подервянский выступит с концертом в Одесской областной филармонии.

Острое, актуальное и всегда точное авторское слово, уникальный стиль и просто безграничный творческий потенциал известного украинца – именно то, что в это непростое время нужно каждому.

Будем заряжаться на победу и оптимизм вместе с гениальным автором!

Билеты стоимостью от 190 гривен можно заказать здесь.

Новая сногсшибательная программа «Классические пьесы и новейшие рассказы», в которую вошли все ваши любимые шедевры: пьеса «Кацапы», «Гамлет», «Нирвана», а также совершенно новые работы. Снова прекрасный автор будет удивлять виртуозным владением живым и утончённым украинским матом. А ещё – обязательно коснётся самого болезненного: полномасштабной войны, развязанной в Украине Россией.

Будет немало поводов для искреннего громкого смеха, а также глубоких философских размышлений.

Вам понравится, приходите к 18 часам.

Адрес: ул.Бунина, 15.

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