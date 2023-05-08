8 и 9 мая в Одесской области усилят меры безопасности

Сегодня и завтра в Одесской области усилят меры безопасности. Правоохранители будут дежурить у памятников и мемориальных комплексов. Массовые мероприятия не будут организовываться. У жителей будут проверяться документы и наличие запрещённых предметов.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Временно исполняющий обязанности начальника этого управления Иван Жук отметил, что в День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне публичную безопасность и порядок в регионе будут обеспечивать работники Национальной полиции, Национальной гвардии и другие представители сил обороны.

Митинги, марши, акции и какие-либо другие массовые мероприятия в условиях войны проводиться не будут, — отметил полковник полиции, добавив, что наряды правоохранителей приблизят к памятникам и мемориальным комплексам, взрывотехники и кинологи обследуют территорию на наличие опасных предметов.

Также, по словам Жука, у граждан будут проверять документы, удостоверяющие личность, и наличие запрещённых предметов. Группы превентивной коммуникации будут направлены на недопущение инцидентов, которые могут создаваться искусственно, разъяснение требований военного положения и нормы действующего законодательства.

Отмечается, что в ГУ НП в Одесской области ситуационный центр будет осуществлять круглосуточный мониторинг оперативной обстановки в регионе и руководить подразделениями, охраняющими общественный порядок.

«Призываем всех с пониманием отнестись к работе правоохранителей, их цель – обеспечить вашу безопасность. Относитесь друг к другу с уважением, избегайте скоплений людей, реагируйте на сигналы воздушной опасности. Мы помним подвиг героев, которые положили жизнь, чтобы защитить Украину от нацистских оккупантов, и чтим их. Но не стоит забывать, что прямо сейчас украинцы сражаются против московитов, которые не соблюдают никакие правила ведения войны. Бережём себя, друг друга и Украину», — подчеркнул Иван Жук.

Полиция напомнила требования военного положения и норм действующего законодательства:

запрещается использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов;

запрещается носить при себе огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения;

запрещено продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера, продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды;

с 12 часов ночи до 5 часов утра в Одесской области действует комендантский час, в этот период времени передвигаться по улицам запрещено, исключение – необходимость пройти до укрытия во время воздушной тревоги.

Как сообщала Одесса News, одесская полиция последний раз ужесточала меры безопасности в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Фото и видео: ГУ НПУ в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod