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Одесский цирк приглашает на новую Новогоднюю программу

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Одесский государственный цирк приглашает на новую Новогоднюю программу «Цирк Удивительных Праздников».

Уникальные пони, грациозные лошадки, послушные кошки со смелыми акробатами, воздушными гимнастами, весёлым клоуном и Дедом Морозом подготовили для друзей цирка настоящий новогодний сюрприз!

Добро пожаловать в сказку 30 декабря в 13 и 16 часов, 31 декабря в 13.00, 1 января в 16.00.

Стоимость билетов от 150 до 300 гривен. Их можно купить здесь.

Продолжительность программы около 2 часов с антрактом.

Детям, которым не исполнилось 5 лет, вход бесплатный, без предоставления отдельного места.

Адрес цирка: ул. Коблевская, 25.

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