Одесский цирк приглашает на новую Новогоднюю программу

Одесский государственный цирк приглашает на новую Новогоднюю программу «Цирк Удивительных Праздников».

Уникальные пони, грациозные лошадки, послушные кошки со смелыми акробатами, воздушными гимнастами, весёлым клоуном и Дедом Морозом подготовили для друзей цирка настоящий новогодний сюрприз!

Добро пожаловать в сказку 30 декабря в 13 и 16 часов, 31 декабря в 13.00, 1 января в 16.00.

Стоимость билетов от 150 до 300 гривен. Их можно купить здесь.

Продолжительность программы около 2 часов с антрактом.

Детям, которым не исполнилось 5 лет, вход бесплатный, без предоставления отдельного места.

Адрес цирка: ул. Коблевская, 25.

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