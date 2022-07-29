Как в Одессе можно получить помощь от международных организаций

С начала войны государство начало разрабатывать план мер по оказанию помощи гражданам в этот сложный период.

Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета на сайте «Одесса» горсовета дал ответы на самые распространённые вопросы получения помощи и подачи заявок через социальную платформу «еПомощь».

Кто именно может рассчитывать на получение помощи от международных организаций, оставляя заявку через платформу «еПомощь»

Для международных организаций приоритетны наиболее незащищённые слои населения, имеющие социальные статусы: лицо с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям, в том числе из числа внутренне перемещённых лиц.

Заявку на платформе может оставить любой человек, а вот решение о выплатах и ​​каким категориям населения помочь, принимают международные организации. Со своей стороны Министерство социальной политики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать проверенную информацию о лице.

Есть ли пенсионеры среди этих категорий

Категория «Пенсионер» в заявке есть. Однако, как обращается внимание, запросы от международных организаций на реестры заявок, как правило, имеют несколько критериев. К примеру, это пенсионер+определённый регион или другая социальная категория. Так, например, в реестре, предоставленном Миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине, была указана информация по заявкам из перечня категорий, таких как: малообеспеченные семьи и лица с инвалидностью второй группы, зарегистрированные в определённых международной организацией территориях (Луганская , Донецкая, Херсонская, Николаевская, Сумская, Черниговская и Запорожская области).

Что нужно сделать, чтобы получить помощь

Нужно зайти на платформу «еПомощь» по адресу edopomoga.gov.ua. Выбрать направление «Выплаты от международных организаций» и затем заполнить заявку. Обращаем внимание, что нужно внимательно заполнять номер телефона, IBAN, ИНН (РНОКПП) и паспортные данные. Важно также то, что только родитель может подать информацию о детях в своём заявлении, не нужно в каждую заявку их включать, ведь будут дубли и ошибка. Напоминаем, IBAN не является обязательным условием выплаты, ведь некоторыми меморандумами предусмотрена возможность получения денежного перевода.

Для справки. Платформа «еПомощь» была создана Министерством социальной политики Украины при содействии Министерства цифровой трансформации Украины и Программы развития ООН (ПРООН) в Украине, финансовой поддержке Швеции с целью оказания помощи украинцам на время российской агрессии.

Платформа имеет три направления: «Помощь государственная», на которой вы можете узнать как получить помощь от государства; «Помощь волонтёрская», где вы можете самостоятельно помочь людям, пострадавшим от войны или оставить заявку на помощь, если в этом нуждаетесь; «Помощь международная» — это возможность подать заявку на помощь от международных организаций.

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