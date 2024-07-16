Обновление военно-учётных данных не означает необходимость проходить ВВК

Обновление военно-учётных данных не означает автоматическую необходимость проходить военно-врачебную комиссию. Для прохождения ВВК гражданам будут направляться отдельные повестки.

Такие разъяснения дала изданию Армияинформ представитель Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ подполковник юстиции Ирина Гарбуз.

«Гражданам, которые обновили свои военно-учётные данные до 16 июля, могут посылаться повестки для прохождения военно-врачебной комиссии», — сообщила она.

К тем гражданам, которые не успели обновить военно-учётные данные, могут быть применены штрафные санкции, временные ограничения в праве использования транспортных средств, пояснила военнослужащая.

Гарбуз также напомнила, что находящиеся за рубежом военнообязанные могут обновить свои данные через приложение Резерв+ или обратиться в консульские учреждения.

Кроме того, согласно принятым изменениям в законодательстве, после 16 июля предусмотрена возможность посылать повестки Укрпочтой. Повестки будут посылаться по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учётных данных.

Пограничники будут проверять у мужчин, пересекающих границу, военно-учётные документы уже с 17 июля.

Одесса News информировала, что, по утверждению Президента Владимира Зеленского, Украина до конца 2024 года представит понятный и детальный план окончания войны.

Фото и видео: АрміяInform

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