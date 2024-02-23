Верховная Рада приняла законопроект о демобилизации срочников

Верховная Рада 23 февраля приняла в первом чтении и в целом законопроект №11035 об изменениях сроков срочной военной службы.

Об этом заявил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, трансляцию заседания вёл нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

За этот документ в первом чтении проголосовало 317 депутатов, а во время голосования в целом, которое провели сразу после первого, его поддержало 319 парламентариев. Никто не выступил против и не воздержался.

Законопроект о демобилизации срочников накануне внёс в парламент Владимир Зеленский. Согласно проекту закона военнослужащих срочной службы, срок которых истёк во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, освобождают от военной службы в запас «в сроки, определённые указом президента».

В то же время на комитете Верховной Рады по нацбезопасности и обороне приняли этот проект закона с добавленной нормой об отсрочке срочников от последующей мобилизации на 12 месяцев, сообщал Гончаренко накануне голосования в Раде. В зале Рады законопроект был принят с этой нормой.

Для справки. Вопрос демобилизации срочников поднимают с 2022 года. В сентябре на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием демобилизовать по желанию отслуживших один год мобилизованных военнослужащих. Петиция набрала более 25 тыс. подписей, но в ответе на неё Президент заявил, что мобилизованные во время военного положения увольняются со службы по основаниям ст. 26 закона «О воинской обязанности и военной службе». Следовательно, демобилизовать могут только: по возрасту, состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с обвинительным приговором суда или по определённым названным законом уважительным причинам.

В декабре 2023 года тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Генштаб ВСУ обратился в Минобороны с просьбой уволить военных срочной службы: «По состоянию на сегодняшний день они уже не нужны. Наша чёткая позиция: чтобы их увольнять, чтобы они шли отдыхали, а дальше, соответственно, действовали в условиях законодательства».

Одесса News информировала, что с 14 февраля 2024 года военное положение продлено на 90 дней – до 13 мая 2024 года.

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