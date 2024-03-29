Украина в ночь на 31 марта переходит на летнее время: куда переводить стрелки часов

Украина в ночь на 31 марта переходит на летнее время, согласно постановлению Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года.

Стрелки часов в 3.00 переводятся на один час вперёд.

Традицию переводить часы в Европе ввели после Первой мировой войны в целях экономии электроэнергии. Однако с тех пор человечество нашло другие способы экономить её, так как, сообщает «ВВС News Україна», по оценке чешских учёных, такая практика позволяет сэкономить лишь 0,34% электроэнергии.

Глава отдела по коммуникациям поставщика электроэнергии и газа YASNO Антон Ковалишин говорил «Укринформу», что влияние перевода часов на экономию составляет от 0,2% до 2%. «Можно сказать, в пределах статистической погрешности», – отмечал он в марте 2021 года.

Согласно результатам исследования медицинского Каролинского института в Стокгольме, которое провели в 2008 году, при переходе на летнее время повышается риск инфарктов миокарда примерно на 5% в первую неделю после перевода часов, а наибольший рост числа инфарктов наблюдается в первые три дня. При переходе на зимнее время этот риск снижается, но в меньшей степени.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов на зимнее время, однако в октябре парламент отменил свое решение. В последнее время в Украине пытаются отменить переход на летнее время – соответствующий законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине» был зарегистрирован в октябре 2020 года, а в начале марта этого года его приняли в первом чтении.

19 марта 2021 года законопроект рассматривался во втором чтении, но Верховная Рада его не приняла и отправила на повторное второе чтение.

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