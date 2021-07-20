СБУ нашла в Одессе фигурантов нападения на зампреда АРМА

Служба безопасности Украины в Одессе и Киеве установила и разоблачила лиц, ответственных за заказное нанесение тяжких телесных повреждений заместителю Председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Владимиру Павленко.

Как сообщает СБУ, к нападению причастны три человека. Двое из них — выходцы из криминальных кругов.



В ходе расследования СБУ установила, что заказчики требовали у исполнителей не убивать жертву, а напугать путём нанесения тяжких телесных повреждений. В частности, по показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать заместителю Председателя АРМА ухо или палец, а потом это «задание» заменили на «всадить 2 пули в руку и ногу».

Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил $10 тысяч.

Кроме денег задержанные передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, образ его жизни, транспортные средства, которыми он пользуется, адрес проживания, место работы, график и маршрут движения, а также другую персональную информацию.

Нападение на Павленко произошло утром 2 июня этого года у собственного дома жертвы. Неустановленные в то время лица выстрелили в него несколько раз из огнестрельного оружия.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фактических исполнителей и заказчиков на территории Киева и Одессы.

Трём фигурантам производства объявлены подозрения по ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года в Малиновском райсуде Одессы впервые за четыре года дал показания уроженец Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов, обвиняемый в убийстве чемпиона Европы по тайскому боксу Сергея Лащенко.

Фото и видео: СБУ

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