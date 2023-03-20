Футболисты команды «Ингулец» в Петровом уступили одесскому «Черноморцу» в поединке 18-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Встреча на стадионе «Ингулец» завершилась поражением хозяев со счетом 1:2, сообщается на официальном сайте «моряков».

Отмечается удачный дебют футболиста из Израиля Хадида. «На 2-й минуте матча он открыл счёт с пенальти, назначенного за снос Бадибанги Паламарчуком, а на 40-й выдал своевременный и точный пас на Алефиренко, который блестяще перебросил мяч через голкипера «Ингульца».

Гай Хадида

«В первом тайме опасных моментов больше не было. После перерыва хозяева поля, естественно, пытались переломить ход поединка, но «моряки» не позволили сопернику создать что-нибудь существенное у ворот Непогодова. Более того, могли забивать Алефиренко (на 47-й минуте), Кузык (на 58-й) и Юсов (на 73-й). Обострить игру «Ингулец» сумел после выхода на поле Головкина. Этот футболист четырежды атаковал цель и единожды добился своего: на 83-й минуте его удар в нижний угол метров с 18 получился неберущимся — 2:1», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Даниил Алефиренко

Таким образом, «Черноморец» одержал вторую выездную победу в 2023 году и начал подъём по лестнице турнирной таблицы.

«Моряки» сейчас занимают 11-е место. А лидируют в турнирной таблице УПЛ «Днепр-1», у которого 39 очков (после 17-ти игр), и «Шахтёр» – 39 (16), далее – «Заря» – 37 (18), «Динамо» – 33 (18) и «Александрия» – 28 (17).

Как сообщала Одесса News, 11 марта на одесском стадионе «Черноморец» состоялся матч «моряков» и футболистов харьковской команды «Металлист 1925», закончившийся вничью 1:1.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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