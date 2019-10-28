«Черноморец» поддержал акцию FARE против расизма

Футбольный клуб «Черноморец» поддержал акцию FARE.

От этом сообщает клубный сайт.

«FARE (Football Against Racism in Europe) — организация, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе, постоянно проводит акции, пропагандирующие идеалы равенства в главной спортивной игре планеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что футболисты «Черноморца» поддержали акцию, в знак чего сфотографировались в специально подготовленных футболках #FootballPeople и продемонстрировали плакаты FARE, посвящённые Неделям действий.

Кстати. С 10-го по 24-е октября на континенте проходили Недели действий #FootballPeople, которые включали в себя разнообразные мероприятия на всех уровнях: от любительских команд до профессиональных клубов. Футбол является самым популярным видом спорта в мире и принадлежит всем нам. Каждый человек должен иметь право играть, смотреть и наслаждаться им, не боясь подвергнуться дискриминации.

Фото: ФК «Черноморец»