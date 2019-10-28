Вакарчук выступил в Одессе с концертом для освобождённых моряков

Лидер группы «Океан Эльзы», нардеп Святослав Вакарчук выступил в Одессе вечером 26 октября на закрытом концерте в Urban music hall, где присутствовали около двухсот человек, среди которых освобождённые из московского СИЗО «Лефортово» украинский режиссёр Олег Сенцов, военнопленные моряки, а также их родственники и волонтёры.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что перед началом выступления Святослав Вакарчук рассказал об идее такого концерта, которая родилась во время встречи с Олегом Сенцовым.

«Мы встретились с Олегом в офисе «Океана Эльзы» в Киеве… Я спросил, чем я могу помочь, и Олег сказал, что никогда не был на нашем концерте. Я сказал, что мы всегда готовы видеть Олега и других парней на любом концерте в любом городе в Украине или любой стране мира, но поскольку в ближайшее время у нас нет выступлений, родилась идея провести этот специальный концерт-благодарность. А Одессу мы выбрали потому, что здесь несут службу наши освобождённые герои-моряки», — рассказал нардеп.

Концерт продолжался два часа, после завершения которого моряки подарили Вакарчуку на память картину с изображением Одесской гавани.



Фото и видео: Думская