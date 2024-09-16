Одеська шашкістка Вікторія Мотрічко повернулась додому з трьома призами

Міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту України, чемпіонка світу з шашок Вікторія Мотрічко повернулась зі Сполучених Штатів Америки, з міста Гантингтон (штат Нью-Йорк), де 13 вересня завершився XII турнір з шашок US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, здобувши в ньому дострокову перемогу.

«Взяла три призи. Основний турнір, жіночий та найкраще закінчення в партії з Клодом Булотом у 8 турі», — повідомила Вікторія Мотрічко кореспонденту Одесса News.

Під виконання Гімну України Вікторія отримала головний приз турніру.

За словами Вікторії, «тут були цікаві номінації, без подарунків не лишився ніхто. Були навіть номінації за найпершу та останню перемогу у всьому турнірі».

Одеська королева шашок повідомила, що тепер буде продовжувати підготовку до матчу за звання чемпіонки світу , який відбудеться у Нідерландах з 20 грудня по 10 січня.

Як повідомляла Одесса News, Вікторія Мотрічко під час своїх закордонних виступів розповідає правду про події в Україні, доносить до свох зарубіжних прихильників інформацію про злочинні дії країни-агресорки, популяризує українську культуру. В Гантингтоні вона заспівала «Ой, у лузі червона калина».

Фото: Віктория Мотрічко

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