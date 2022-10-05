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Украина подаёт заявку на проведение чемпионата мира 2030 года по футболу

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Украина, Португалия и Испания подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

«Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение чемпионата мира 2030. Обе ассоциации сообщили о своём стремлении УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку», – говорится в сообщении.

Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены позже.

В Координационный комитет по подготовке заявки на проведение чемпионата мира 2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны.

Для справки. ЧМ-2030 по футболу станет 24-м чемпионатом мира по футболу ФИФА. Место проведения пока не определено. Кроме Португалии, Испании и Украины заявки подали также  Марокко; Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай (совместная «южноамериканская» заявка); Испания и Португалия (совместная заявка); Болгария, Румыния, Греция и Сербия (совместная заявка). Финальная часть чемпионата состоится летом 2030 года.

Как сообщала Одесса News, 8 октября «Черноморец» сыграет против ФК «Ворскла».

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