В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Павленко, светлая ему память

На войне отдал свою жизнь за будущее Украины младший сержант, житель Маразлиевской громады, что в Одесской области, Василий Павленко.

Об этом сообщает 17 сентября Маразлиевская сельская территориальная громада.

Василий Павленко погиб в районе населённого пункта Ольговка Курской области РФ, проявляя стойкое мужество в борьбе с российскими оккупантами.

Защитнику был 41 год.

Одесса News сообщала о гибели уроженца села Выпасное Белгород-Днестровского района Одесской области Владимира Харьковского, погибшего на фронте от рук российских оккупантов в июне 2024 года вблизи населённого пункта Приднепровское на Херсонщине.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Маразлиевская сельтергромада/Facebook

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