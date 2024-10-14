Под сводами Евангельской церкви в Одессе прозвучат кинохиты в исполнении органа

20 октября концерт «Знаменитые кинохиты в исполнении органа и голоса» состоится в Одессе в Евангельской реформаторской пресвитерианской церкви.

Эффектное сочетание красивого вокала и большого органа. Невероятно атмосферная локация. Особый музыкальный вечер, где уникальным будет всё: зал, программа и формат исполнения.

К сохранению волшебной традиции проведения концертов в храмах присоединятся заслуженный деятель эстрадного искусства, автор аранжировок для органа Украины Елена Удрас (за пультом) и народная артистка Украины Ольга Оганезова (вокал).

В программе концерта – саундтреки к фильмам «Однажды в Америке», «В джазе только девушки», «Миссия невыполнима», «Серенада солнечной долины», «Крёстный отец», «Ромео и Джульетта», «Эммануэль», «Шербургские зонтики», «Завтрак с Тиффани», «Профессионал», «Нотр-Дам-де-Пари», «Список Шиндлера», «Титаник». Прозвучат и композиции из мультфильмов «Красавица и чудовище», «Анастасия» и «Аладдин».

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов от 220 гривен. Их можно купить здесь.

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