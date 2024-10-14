В Одесской области разоблачили конопляного «фермера»

В Белгород-Днестровском районе Одесской области оперативные сотрудники Морской охраны Госпогранслужбы и представители Национальной полиции разоблачили мужчину, который занимался выращиванием растений психотропного действия.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что во время санкционированного обыска на территории домохозяйства в селе Шабо у 51-летнего жителя правоохранители обнаружили и изъяли 108 кустов конопли.

«Кроме того, была найдена пластиковая ёмкость с измельчённым веществом серо-зелёного цвета, похожей на каннабис, и высушенные ветки конопли, а также стартовый пистолет и 38 патронов 9 мм калибра», — говорится в сообщении.

Правонарушитель вместе с изъятыми веществами и предметами передан представителям Белгород-Днестровского районного отделения полиции для дальнейших правовых решений.

Предварительно, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 310 Уголовного кодекса Украины – «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года в пункте пропуска «Орловка» пограничники Измаильского отряда пресекли попытку перемещения через границу наркотиков.

Фото: Госпогранслужба

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