Куда пойти в Одессе в выходные дни 20-21 мая

В выходные 20-21 мая одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

20 и 21 мая в ротонде Городского сада Одессы пройдут праздничные концерты ко Дню морской пехоты и годовщине акции военно-патриотической песни «С песней к Победе». В концертах будут звучать известные мелодии и патриотические песни, популярные среди украинцев всех возрастов. Приходите к 14:00.

20 мая в Летнем театре Городского сада пройдут концерты фестиваля Odesa May Folk Fest. Фестиваль создан для отражения культурологического разнообразия нашей страны. В мероприятии примут участие творческие коллективы и театры Одессы, Одесского региона, а также друзья из города-героя Николаева. Приходите к 16:00.

20 мая шекспировская комедия конца 16 века “Сон летней ночи” порадует одесскую публику в Одесском академическом театре кукол. 20 актёров на сцене, феерия-буфф о любви и свадьбе, баловство о любви и страстях, новое звучание шекспировских текстов. Премьерный показ состоится в 18:00. Цена билетов 200 гривен.

20-21 мая Одесский зоопарк приглашает к себе посмотреть на филинов, у которых родились птенцы. Тройня малышей появилась на свет ещё в апреле, но они были очень маленькими, поэтому родители их не показывали. Сейчас уже птенцов можно наблюдать вместе с родителями в вольере. Зоопарк открыт с 9.00 до 16.00. Адрес: Новощепной ряд, 25.

20-21 мая Ботанический сад Одесского национального университета им. И.И.Мечникова предлагает совершить прогулки по аллеям сада. На новой территории сада по адресу: Французский бульвар. 48/50, прогулки проводятся со вторника по воскресенье с 10 до18 часов. Стоимость входного билета для взрослых 50 гривен, для детей — 30 грн (6-18лет), дети до 6 лет — бесплатно. Также проводятся организованные экскурсии, но на них надо предварительно записаться по тел. 098 98 76 179. Стоимость экскурсионного билета: взрослый – 100 грн. детский — 80 грн, дети до 6 лет – бесплатно. Экскурсионная группа – от 20 человек.

21 мая Одесский Театр оперы и балета приглашает на легендарную постановку «Аиды». Откройте для себя новый взгляд режиссёров и артистов на всемирно известный сюжет. «Аида» – это красочная музыка, динамичный сюжет, яркие характеры и напряжённый драматизм. Длительность спектакля 3 часа 20 минут. Стоимость билетов 100-550 гривен. Приходите к 16 часам.

21 мая в Одесском театре музыкальной комедии им.м. Водяного детский мюзикл по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» будет интересно посмотреть детям всех возрастов и взрослым. Вы попадёте в волшебную страну, где овощи и фрукты так похожи на нас — они умеют говорить, думать, любить и дружить! А главный герой — отважный мальчик Чиполлино — воплощение лидера, за которым могут пойти другие! Спектакль полезен для совместного просмотра и дальнейшего обсуждения в кругу семьи. Билеты стоимостью от 80 гривен. Приходите к 11.00. Адрес: ул Пантелеймоновская, 3.

Уютных выходных!

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