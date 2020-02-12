Влюблённым предлагают провести День Валентина в Доме Джульетты в Италии

В День всех влюблённых двери Дома Джульетты в итальянской Вероне впервые откроются для современных Ромео и Джульетты.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на итальянский сайт по аренде жилья Airbnb.

«Здесь пара проведёт одну ночь. Влюблённые попробуют ужин от шеф-повара ресторана с двумя звёздами Michelin и прочтут письма, адресованные Джульетте», — говорится в сообщении.

Счастливчики станут первой парой, которая поспит на кровати Джульетты из знаменитой экранизации трагедии Шекспира 1968 года от режиссёра Франко Дзеффирелли.

Отмечается, что влюблённые также насладятся праздничным ужином, который подаст в парадную столовую личный дворецкий. В роли кулинарного волшебника выступит шеф-повар Джанкарло Пербеллини.

Затем, уютно устроившись у камина, гости ответят на письма о любви, которые приходят в Дом Джульетты со всего мира.

Кроме того, для влюблённых устроят профессиональную фотосессию на улицах Вероны.

Желающие стать участниками романтического приключения должны были прислать свою историю любви на английском языке и попробовать убедить в том, что именно они с любимым человеком больше всего заслуживают победу в конкурсе.

В Airbnb напоминают, что место действия шекспировской пьесы о бессмертной любви — Верона. Автор не указал названий улиц, но считается, что главная героиня жила в Доме Джульетты, который расположен в центре города. Во дворец XIII века, превращённый в музей, стекаются толпы туристов. Балкон этого средневекового здания — знаменитый символ любовных признаний.

Ежегодно в Дом Джульетты приходят тысячи писем со всего мира. Отправителям отвечают волонтёры общественной организации «Клуб Джульетты». Их называют «секретарями Джульетты».

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