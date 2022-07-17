Одесский оперный театр приглашает на балет «Маскарад»

Одесский национальный академический театр оперы и балета 23 июля приглашает одесситов и гостей города на балет «Маскарад» Арама Хачатуряна.

Евгений Александрович Арбенин, человек не первой молодости, игрок по натуре и по профессии, разбогатев на картах, решает переменить судьбу: заключить «союз с добродетелью», жениться и зажить барином. Задумано — сделано. Жизнь, однако, вносит существенную поправку в прекраснейший сей план.

Длительность балета 1 час 40 минут (включая антракт).

Начало в 18:00.

Стоимость билетов 100-400 гривен. Их можно купить здесь.

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