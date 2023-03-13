«Рыжий город» — спектакль об Одессе театра «Маски» в Доме клоуна

Ни одному городу мира не высказано столько пылких и искренних признаний в любви! Ни одному городу мира не посвящено, не сложено, не спето столько песен, сколько их посвящено Одессе.

Спектакль по рассказам Г.А.Голубенко «Рыжий Город» — ещё одно трепетное, трогательное, волшебное признание! И, в то же время, лёгкое, наивное, мальчишеское хулиганство, потрясающее своей яркостью, сочностью, остроумием и интеллигентностью.

Кто мы такие — Одесситы? Какие мы? Что это за нация, такая бесшабашная и обезбашенная, и такая талантливая, разбросанная по всему земному шару? Откуда в нас эта солнечность и неиссякаемый оптимизм? И лёгкая печаль ностальгии по той доброй вчерашней действительности, когда деревья были большими, а трава – ярко зелёная… И всё дышало теплом. Ностальгия не за колбасой по два двадцать, и фруктовым мороженым по 7 копеек. Не за газовыми аппаратами с водой с сиропом. Ностальгия за добротой, душевностью, ироничностью людей, которые нас окружали, за той человечностью, и оптимизмом, которые звучат в каждом рассказе Георгия Андреевича.

«А потому перестаньте сказать, что настоящей Одессы уже не существует. Да она за свои двести с хвостиком лет умирала уже неоднократно. Но весь её фокус, дорогие мои, именно в том и состоит, что возрождается она всегда как минимум на один раз чаще, чем умирает!» (Георгий Андреевич Голубенко).

В роли Одессита – Борис Барский.

Цена билетов от 180 до 350 грн. Их можно купить в день спектакля в кассе театра с 15:00.

Дата и время начала: 18 марта, 18:00.

Место проведения: Дом клоунов.

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