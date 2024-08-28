28 августа в Украине можно было увидеть уникальный парад планет

К утру 28 августа украинцы смогли наблюдать так называемый парад планет – уникальное астрологическое явление, во время которого шесть планет выстроились в один ряд.

Об этом сообщила Starwalk.space, пишет издание ГОРДОН.

Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн можно было увидеть невооружённым глазом, однако Меркурий располагался ближе к горизонту, что несколько усложнило его видимость. А вот Уран и Нептун вряд ли удалось рассмотреть без телескопа или мощного бинокля.

«Выходили» планеты в такой последовательности: с позднего вечера на небе был заметен желтоватый Сатурн. Позже ночью взошёл Уран, который находился в созвездии Тельца.

Следующими поднялись Юпитер и Марс. Как и обещали астрономы, рядом светила убывающая Луна, что обеспечило ещё более поразительное зрелище.

На рассвете взошёл Меркурий. Планета находилась в созвездии Льва и была хорошо заметна, однако недолго, ведь рядом вскоре взошло Солнце.

Чтобы не пропустить планетарное выравнивание, сначала нужно было выбрать правильное время, в частности, узнать время восхода Солнца в своей местности.

Отмечается, что планеты солнечной системы никогда не образуют прямую линию в космосе, ведь их орбиты размещаются в разных плоскостях. Впрочем, иногда планеты собираются близко друг к другу по одну сторону от Солнца и появляются вместе на небе.

Предыдущий парад планет фиксировали 8 апреля 2024 года. Построение планет было видно во время полного солнечного затмения в США, Канаде и Мексике.

Следующее полное выравнивание планет состоится 28 февраля 2025 года: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс будут видны на небе одновременно.

Одесса News информировала, что гражданка США, уроженка Одессы Лина Бороздина в январе 2024 года совершила туристическое путешествие в космос на частном корабле «Virgin Galactic».

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