Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на выставку арт-буков

До 1 октября в Одесском музее западного и восточного искусства экспонируется выставка арт-буков поэта, писателя, художника Игоря Потоцкого «В новой книге есть тайная струна».

Рукотворные книги Игоря Потоцкого есть в библиотеках Гарвардского университета, университета Беркли, знаменитой парижской галерее «Saphir», Национальной библиотеке Франции, Парижском музее искусств и истории иудаизма, Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского, Варшавской публичной библиотеке и других библиотеках.

Адрес: ул. Пушкинская, 9.

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