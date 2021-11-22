За какой дверью можно встретить родственную душу, знают в одесском театре на Чайной

Спектакль «Две.Рь» поставлен по мотивам пьесы современного одесского драматурга Анны Яблонской.
История о том, что ты никогда не знаешь, в какое именно тело Господь поместил твою родственную душу и за какой именно дверью тебе уготована встреча с ней.
Григорий Яблонский, отец драматурга: «Так уж случилось в Аниной короткой жизни, что эта «Две.Рь» стала Аниной открытой Дверью в её скромные по числу и огромные по драматургическому творчеству годы. Эта драматургия была названа Новой волной, а Аня лидером её женской ветви. Верю, что для единственного в Одессе молодого, смелого театра на Чайной, который способен жить и работать с таким драматургом, как Анна Яблонская, эта Дверь тоже откроется к новым прекрасным спектаклям».
В спектакле используется ненормативная лексика.
Возрастные ограничения +16.
Цена билетов от 75 до 200 грн. Их можно купить здесь.
Приходите 27 ноября, в субботу, к 19:00.
Место проведения: Театр на Чайной
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