За какой дверью можно встретить родственную душу, знают в одесском театре на Чайной

Спектакль «Две.Рь» поставлен по мотивам пьесы современного одесского драматурга Анны Яблонской.

История о том, что ты никогда не знаешь, в какое именно тело Господь поместил твою родственную душу и за какой именно дверью тебе уготована встреча с ней.

Григорий Яблонский, отец драматурга: «Так уж случилось в Аниной короткой жизни, что эта «Две.Рь» стала Аниной открытой Дверью в её скромные по числу и огромные по драматургическому творчеству годы. Эта драматургия была названа Новой волной, а Аня лидером её женской ветви. Верю, что для единственного в Одессе молодого, смелого театра на Чайной, который способен жить и работать с таким драматургом, как Анна Яблонская, эта Дверь тоже откроется к новым прекрасным спектаклям».

В спектакле используется ненормативная лексика.

Возрастные ограничения +16.

Цена билетов от 75 до 200 грн. Их можно купить здесь.

Приходите 27 ноября, в субботу, к 19:00.

Место проведения: Театр на Чайной

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