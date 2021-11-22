«Русские идут»: в украинской разведке заявили о нападении России в 2020 году на Одессу

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что РФ готовит нападение на юг и восток Украины в 2022 году.

Об этом пишет Украинская правда.

По словам Буданова, Россия сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля.

Глава ГУР отметил, что атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе, и меньшим вторжением через Беларусь.



По его словам, масштабные российские военные учения “Запад-2021” показали, что Москва может одновременно перебросить более 3500 военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций.

При этом он отметил, что вторжение последует после психологической атаки. По его словам, эти усилия включают организованные Россией протесты противников вакцинации от коронавируса. Также РФ попытается разжечь беспорядки, связанные с экономикой, энергоснабжением и делом о срыве захвата наёмников частной военной компании «Вагнер», говорит Буданов.

По словам главы ГУР, российские психологические операции используются, чтобы показать – украинская власть якобы “предала народ”.

“Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства… Они хотят сделать ситуацию внутри страны всё более опасной и тяжёлой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство. Если они не смогут этого сделать, то военные сделают свою работу”, – добавил глава ГУР.

По информации разведчика, Кремль планирует нападение, которое должно стать намного более масштабным, чем любые действия российских войск с 2014 года. Киев сейчас просчитывает разные сценарии, как может развиваться потенциальная атака России, учитывая, что страна окружена многочисленными российскими тактическими группировками.

Как сообщала Одесса News, в ноябре американское издание The Washington Post обнародовало публикацию о том, что США и ЕС фиксируют перебрасывание российских войск к границе с Украиной, а Министерство обороны Украины опровергло эту информацию собственными разведданными.

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