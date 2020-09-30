Одесский дельфинарий «Немо» предлагает романтическое шоу

Хотите сделать романтическое признание в любви или рассказать о своём трепетном отношении близкому человеку?

Идеальное место для таких важных признаний — романтическое ночное шоу с дельфинами.

Вместе со своей половинкой Вы испытаете уникальные ощущения и откроете для себя гармоничный мир морских животных. Вас ожидает лазерное шоу, мелодии чарующего саксофона, фейерверки, огненное шоу, акробаты, синхронистки, танцоры, шоу-балет и море романтики от дружелюбных дельфинов и забавных морских котиков.

Подарите себе и своей половинке романтику, которая запомнится надолго!

Цена билетов от 400 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время проведения: 3 октября, суббота, 21:00.

Место проведения: Дельфинарий «Немо»