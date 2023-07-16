Евгений Хмара сыграет в Одесской облфилармонии

Евгений Хмара в сопровождении оркестра снова в Одессе.

22 июля в Одесской областной филармонии — виртуозная игра одного из лучших современных пианистов вживую. Зрелищное высокотехнологичное шоу.

Поддержка культурного тыла страны. Музыка во время войны становится и обезболивающей, и успокаивающей.

Гениальный украинский пианист и композитор, музыка которого исцеляет душу и пробуждает веру в чудеса.

Будут исполнены лучшие композиции украинского композитора, музыка которого звучит по всему миру.

Евгений Хмара — обладатель статуса Yamaha Artist. Выпустил 7 студийных альбомов. Неоднократно представлял Украину в Белом Доме (США), Букингемском Дворце (Великобритания) в странах Ближнего Востока, Китае и странах Европейского Союза. С начала полномасштабной войны Евгений дал более 130 благотворительных концертов.

Стоимость билетов от 199 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 19 часам.

Адрес: ул.Бунина, 15.

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