В одесском парке им. Шевченко на выходных — концерты «С песней к Победе»

27 и 28 мая в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, на сцене «Ракушка», состоятся праздничные концерты, посвящённые годовщине военно-патриотической акции «С песней к Победе!».

Перед зрителями выступят: оркестр Национальной гвардии г. Одессы; артисты Одесской филармонии имени Давида Ойстраха; композитор, баянист, автор и исполнитель песен Владимир Войцеховский; бронзовые призёры Украины по европейским танцам Александр и Наталья Бевзюк.

Приходите к 15:00.

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