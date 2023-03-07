СБУ задержала ещё одного замглавы Одесской облвоенадминистрации

Служба безопасности Украины задержала заместителя председателя Одесской областной военной администрации Игоря Ткачука.

Об этом глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил в Теlegram.

«Продолжаем совместно с правоохранительными органами очищение всех руководителей, до сих пор не понимающих, как именно они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны. Сегодня СБУ в Одесской области был задержан заместитель председателя ОВА Ткачук И.М., сейчас идут следственные действия», — отметил он.

По словам Марченко, все подробности по сути дела будут сообщены позже.

«Я ещё раз подчёркиваю, что мы никогда не согласимся с какой-либо неправомерной деятельностью лиц вне зависимости от занимаемой ими должности», — добавил глава ОВА.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года СБУ задержала заместителя председателя Одесской областной военной администрации Олега Муратова, который за 35 тысяч долларов хотел отмазать подчинённого от тюрьмы. Муратову была избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с правом внесения залога в размере 3,22 млн грн. Залог был внесен.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod