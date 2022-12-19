В ночь на 19 декабря ПВО ВСУ сбили 10 вражеских дронов на юге страны

На южном направлении силы противовоздушной обороны ночью сбили 10 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом в Теlegram сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, в ночь на 19 декабря российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

На южном направлении силы и средства ПВО воздушного командования «Юг» уничтожили 10 дронов, — отметил Братчук.

Дроны-камикадзе, запущенные россиянами ночью 19 декабря, повредили в Киевской области объекты инфраструктуры и частные дома.

Как сообщала Одесса News, враг ведёт обстрел подразделений ВСУ на всех направлениях фронта.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod