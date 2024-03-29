В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Антонов, светлая ему память

На фронте погиб защитник Украины, житель села Базарьянка Одесской области Виктор Антонов.
Об этом сообщает Тузловская громада.
Виктор был участником АТО.
20 декабря 2023 года земляки простились с павшим воином.
Одесса News информировала о гибели в декабре 2023 года жителя Затишанской громады в Одесской области 41-летнего защитника Виталия Палия.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Тузловская громада/Facebook
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