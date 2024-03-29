На одесском пляже сдетонировала противокорабельная мина

Вечером 28 марта на одном из пляжей Одессы произошёл сильный взрыв.

Об этом силы обороны юга Украины сообщили в Telegram.

По их данным, на берег вынесло противокорабельную мину.

«Из-за штормовой погоды мину выбросило на берег, где она взорвалась. Доступ людей к пляжной зоне в том районе ограничен, пострадавших нет», – проинформировали военные.

Информация о повреждениях уточняется, — говорится в сообщении.

В силах обороны предупредили, что время от времени волны выбрасывают боеприпасы на побережье, и призвали быть осторожными.

Одесса News информировала, что морские и речные мины регулярно обнаруживаются и уничтожаются одесскими сапёрами. Так, 4 марта 2024 года в Одессе на побережье Чёрного моря обнаружена якорная мина, которая была уничтожена в безопасном месте.

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