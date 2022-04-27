Оккупанты применили силу для разгона мирного митинга в Херсоне, есть раненые

В результате силового разгона мирного митинга в Херсоне от рук российских оккупантов пострадали местные жители — у людей переломы, разрывы лёгких, химические ожоги глаз.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Сегодня на мирном митинге в Херсоне россияне ранили несколько человек», — написал депутат.

По его словам, есть сообщения о 71-летней женщине с ожогами грудной клетки и разрывом лёгкого. У 50-летнего мужчины – перелом ноги. Люди теряли координацию, не могли дышать. У нескольких херсонцев – химические ожоги глаз.

Во время силового разгона мирного митинга в Херсоне пострадали, по предварительным данным, четыре человека, подтверждает в Facebook Херсонская областная прокуратура.

«По данным следствия, 27 апреля во время мирного проукраинского митинга на площади Свободы в Херсоне, военнослужащие ВС РФ применили слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы. По предварительным данным, пострадали четверо мирных жителей”, — говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, которые прямо запрещают нападение на гражданское население и гражданские объекты, информируют в областной прокуратуре.

Принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств произошедшего и причастных лиц. Правоохранители продолжают документировать преступления, совершённые представителями ВС РФ.

Известно также о задержанных участниках митинга. Оккупанты пытаются вычислить и задержать участников проукраинских акций в Херсоне, однако люди и далее предпринимают попытки выйти на протест.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, российские захватчики планируют провести в Херсонской области так называемый референдум в период с 1 по 10 мая.

Между тем в области похищают мирных жителей, среди которых — журналисты, руководители громад, депутаты, активисты. Специалисты Министерства цифровой трансформации создали для Херсонской области защищённый чат-бот, который поможет установить судьбу пропавших жителей региона.

В Херсоне российские оккупанты провели «совещание», на котором представили «председателя областной администрации» и «председателя городской администрации». Городской голова Херсона Игорь Колыхаев заявил, что сотрудничать с «новой администрацией», назначенной российскими оккупантами, отказался.

Как сообщала Одесса News, в Геническе Херсонской области российские захватчики вывесили на административном здании советский флаг и установили памятник Ленину.

Фото: Facebook

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