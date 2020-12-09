В Украине — 12 585 случаев COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на 9 декабря лабораторно подтверждено 845 343 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 12 585.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020 года. В частности, заболели 654 ребёнка и 682 медработника», — написал он.

По информации министра, за сутки госпитализировали 11 281 человека; зафиксировано 276 летальных случаев; выздоровел 1 281 человек; осуществлено тестирований за сутки 58 271 (в частности, методом ПЦР — 37 822, методом ИФА — 20 449).

За все время пандемии в Украине заболели 845 343 человека, выздоровели 451 118 человек, летальных случаев — 14 204, проведено ПЦР-тестирований — 487 650.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 84 538 случаев;

— 84 538 случаев; Винницкая область — 18 988 случаев;

Волынская область — 26 832 случая;

Днепропетровская область — 46 056 случаев;

Донецкая область — 27 044 случая;

Житомирская область — 32 498 случаев;

Закарпатская область — 25 029 случаев;

Запорожская область — 38 698 случаев;

Ивано-Франковская область — 39 730 случаев;

Киевская область — 45 497 случаев;

Кировоградская область — 6 524 случая;

Луганская область — 7 275 случаев;

Львовская область — 51 375 случаев;

Николаевская область — 22 127 случаев;

Одесская область — 54 123 случая;

— 54 123 случая; Полтавская область — 27 222 случая;

Ривненская область — 34 578 случаев;

Сумская область — 34 226 случаев;

Тернопольская область — 30 203 случая;

Харьковская область — 60 273 случая;

— 60 273 случая; Херсонская область — 12 826 случаев;

Хмельницкая область — 32 960 случаев;

Черкасская область — 28 728 случаев;

Черновицкая область — 35 826 случаев;

Черниговская область — 22 167 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине лабораторно было подтверждено 10 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, летальных — 195.