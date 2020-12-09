Умер бывший командующий ВВС Одесского военного округа

Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни.

Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков, в 1969 году — Военно-воздушную академию имени Гагарина, в 1984 году — Военную академию Генерального штаба.



Шапошников был заместителем командующего ВВС Прикарпатского военного округа, а с 1984 по 1987 год — заместителем командующего Одесского военного округа — командующий ВВС округа, затем — заместителем главнокомандующего Группой советских войск в Германии, командовал 16-й воздушной армией, возглавлял Военно-воздушные силы СССР. С 23 августа по 26 декабря 1991 года был министром обороны Советского Союза.

После распада Союза Шапошников был назначен главнокомандующим Вооруженными Силами СНГ, а в июне 1993 года — секретарем Совета безопасности России. В дальнейшем занимал должность представителя президента в государственной компании по экспорту и импорту вооружения и военной техники «Росвооружение», возглавлял «Аэрофлот».

По неподтверждённым данным, причиной смерти Шапошникова стало заболевание коронавирусом.

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