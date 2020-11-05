Новый причал Карантинной гавани в Одессе принял первое судно

Реконструированная часть причала №7 Карантинной гавани начинает отсчёт окупаемости средств, потраченных на реконструкцию.

Как сообщает Администрация Одесского морского порта, днями к новой причальной стенке пускового комплекса №1 этого причала стал теплоход «PASIFIC VICTOR» под флагом Гонконга. Докеры ООО «Металзюкрайн Корп Лтд.» в течение нескольких суток погрузили в его трюмы более 25 тысяч тонн металлопродукции.

Отмечается, что одновременно с обработкой судна строители подрядной организации приступили к основным работам на реконструкции 2-го пускового комплекса причала.

«В данный момент подрядчик уже начал погружать в грунт сваи кордонного ряда. В целом предстоит погрузить 66 свай диаметром 1420 мм и более 30 метров длиной. По состоянию на конец октября строители успели изготовить и покрыть защитной краской 33 таких сваи», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, торжественное открытие реконструированного отрезка причала №7 состоялось 12 сентября текущего года при участии Президента Украины Владимира Зеленского.

Кстати. Проект реконструкции причала №7 утверждён распоряжением Кабинета министров Украины в 2017 году. В результате реконструкции за счёт изменения конфигурации причальной линии Карантинной гавани длина причала увеличится на 29 метров — до 386,5 м (самый длинный причал порта). Эти и другие характеристики обновлённого причала обеспечат возможность перевалки на нём генеральных грузов в объёме до 2 млн. тонн в год, и, как следствие, гарантированного увеличения доходов минимум на 96 млн.грн. в год. Весь объём строительных работ по проекту разделён на 3 пусковых комплекса: ПК № 1, который уже реализован, предусматривал реконструкцию 163,32 м причала, ПК № 2 — реконструкция остальных 223,19 м, ПК №3 — дноуглубление акватории до 13,5 метров от «0» Одесского порта.

Фото: Администрация Одесского морского порта