МВФ из-за пандемии ослабит долговое бремя 25 странам, Украины в списке нет

Международный валютный фонд на фоне борьбы с пандемией COVID-19 принял решение облегчить долговое бремя для 25 стран.

Соответствующее заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой обнародовано на сайте МВФ.

«Я рада сообщить, что наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ — Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (CCRT) — как часть ответных мер Фонда для содействия в преодолении последствий пандемии COVID-19», — отметила Георгиева.

Она подчеркнула, что этим решением предоставляются гранты беднейшим и наиболее уязвимым государствам-членам МВФ для покрытия их долговых обязательств перед Фондом на начальном этапе в течение следующих шести месяцев. Это поможет им направить больше своих финансовых ресурсов на оказание жизненно важной неотложной медицинской и другой помощи.

В список стран, которые первыми получат облегчение бремени задолженности в рамках CCRT, вошли Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центрально-Аафриканская Республика и Чад.

По словам Георгиевой, CCRT в настоящее время может предоставить около 500 млн долларов США для облегчения обслуживания долга на основе грантов, включая недавнее обязательство Соединённого Королевства на сумму 185 млн долларов США, а также 100 млн долларов США, предоставленные Японией в виде ресурсов, немедленно доступных для использования. Другие страны, в том числе Китай и Нидерланды, также заявляют о значительных взносах.

Как сообщала Одесса Hews, Кристалина Георгиева заявила, что экономические последствия кризиса, вызванного COVID-19, будут иметь резко негативную динамику по меньшей мере до следующего года, что станет наихудшим потрясением со времён Великой депрессии.